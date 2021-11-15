Воронежские спортсмены завоевали 11 медалей на всероссийских турнирах по ушу

Воронежские ушуисты привезут из Москвы уже, как минимум, 11 медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве проходят три турнира по ушу — это Кубок России (таолу, кунгфу, юнчуньцюань), всероссийские соревнования по ушу в тех же дисциплинах и еще один всероссийский старт «Чжэнь Чуань» (кунгфу-традиционное)

Воронеж в Москве представляют 38 спортсменов, которые после двух дней уже завоевали 11 медалей. Самый богатый урожай у Гордея Фалеева - две золотых и одна бронзовая медали, по 2 серебряных у Артема Китаева и Валерия Мальцева. Мария Мыцак и Алексей Гузев завоевали по одной бронзовой награде, а Мария Тюникова дважды заняла третье место. Могут быть и еще медали. Соревнования продлятся до 17 ноября.

- Я доволен выступлением ребят. Они молодцы, собрались. Соперники на турнире очень сильные. И конечно же тяжело бороться без зрителей, но ребята справляются, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер сборной Воронежской области по ушу Евгений Савостьянов.