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Спорт15 ноября 2021 13:44

Воронежские спортсмены завоевали 11 медалей на всероссийских турнирах по ушу

Две из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские ушуисты привезут из Москвы уже, как минимум, 11 медалей.

Воронежские ушуисты привезут из Москвы уже, как минимум, 11 медалей.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве проходят три турнира по ушу — это Кубок России (таолу, кунгфу, юнчуньцюань), всероссийские соревнования по ушу в тех же дисциплинах и еще один всероссийский старт «Чжэнь Чуань» (кунгфу-традиционное)

Воронеж в Москве представляют 38 спортсменов, которые после двух дней уже завоевали 11 медалей. Самый богатый урожай у Гордея Фалеева - две золотых и одна бронзовая медали, по 2 серебряных у Артема Китаева и Валерия Мальцева. Мария Мыцак и Алексей Гузев завоевали по одной бронзовой награде, а Мария Тюникова дважды заняла третье место. Могут быть и еще медали. Соревнования продлятся до 17 ноября.

- Я доволен выступлением ребят. Они молодцы, собрались. Соперники на турнире очень сильные. И конечно же тяжело бороться без зрителей, но ребята справляются, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер сборной Воронежской области по ушу Евгений Савостьянов.