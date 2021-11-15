«Три недели без воды»: в поселке под Воронежем ввели режим ЧС

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В поселке Опытная станция ВНИИК Хохольского района, где уже три недели нет питьевой воды из-за выхода из строя артезианской скважины, с 11 ноября ввели режим ЧС. Об этом сообщила райадминистрация на официальной странице во ВКонтакте.

Там уточнили, что аварийную ситуацию пытаются исправить. На месте работают сотрудники ООО «Стройрембурвод». Пока же воду местным жителям (а здесь около 300 домов) подвозят по утвержденному графику. Кроме того, поставка воды осуществляется по индивидуальным запросам населения. Заказать ее можно по телефону +7(47371)79-3-70 или написать на почту: petino-hohol@vandex.ru.

Скважину, которая дала сбой, установили только в апреле этого года. Однако летом оборудование вышло из строя в первый раз. После починки заработало, но в конце октября снова сломалось. С тех пор жители сидят без воды.

– На данный момент организован ремонт существующей скважины, также прорабатывается вопрос по пробуриванию дополнительной, - пояснили в Хохольской администрации.