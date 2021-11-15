Под Воронежем суд оштрафовал владельца аптеки из-за сотрудника без маски

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В райцентре Воронежской области владелец одной из аптек вынужден будет заплатить штраф за то, что его сотрудник обслуживал покупателей без маски. Приговор по административному делу вынес Грибановский райсуд. А несоблюдение сотрудником масочного режима выявили в ходе проверки санврачи. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что фармацевт, продававший лекарства, находился за кассой без средств индивидуальной защиты. За грубое нарушение поплатился индивидуальный предприниматель, который не проследил за своим сотрудником.

Бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).