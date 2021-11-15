На трассе в Воронежской области поймали наркокурьера с 700 граммами героина

Инспекторы ГИБДД поймали наркокурьера с крупной партией зелья.

«Хендэ Солярис» с шашечками такси остановили на стационарном посту ДПС в Богучарском районе. Полицейские собирались проверить документы. Водитель авто сообщил, что везет заказчика из столичного региона в Ставропольский край. При этом пассажир, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, заметно занервничал.

Тогда полицейские решили досмотреть его вещи и машину на предмет запрещенных веществ. В ходе досмотра автомобиля в сумке 23-летнего пассажира, которая находилась в багажнике такси, а также в кармане его куртки обнаружили полиэтиленовые пакеты различного размера с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, в пакетиках находится героин. И в большом партии - более 741 граммов. На курьера завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, ему грозит большой срок.