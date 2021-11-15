В Воронежской области заблокировали сайты о продаже водительских удостоверений и больничных

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Грибановский райсуд суд признал незаконной информацию двух сайтов. Одного – о продаже водительских удостоверений, второго – о продаже больничных листов. С иском о запрете интернет-ресурсов обратился местный прокурор, поскольку уголовный кодекс запрещает подделку и сбыт документов (ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в суде 15 ноября.

На ресурсах объяснялось, что, к примеру, права могли получить водители без сдачи экзаменов, а больничные без похода к врачу, причем не важно, когда они должны были быть датированы, хоть задним числом.

Пользователям не требовалась регистрация для входа на сайт. Купить подделку мог каждый желающий. Суд удовлетворил требования истца.