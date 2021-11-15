Воронежец завоевал серебро на Кубке Президента Татарстана по прыжкам в воду

Геннадий Вагин (крайний слева) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец Геннадий Вагин стал вторым в прыжках на трехметровом трамплине, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Он выступал среди юниоров (17-19 лет). Первое место в этой возрастной категории занял спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Черепахин, а третьим стал Иван Карпов из Пензы.

Всего в копилке воронежцев на этом турнире три медали. Две из них, напомнил, завоевал Никита Жуков, который выступал среди юниоров 14-16 лет. Он взял золото в прыжках с трехметрового трамплина и серебро на метровом трамплине.

На Кубке Президента Татарстана по прыжкам в воду проходил отбор в юниорскую сборную России. Лучшим молодым спортсменам страны предстоит поездка на первенство мира, которое пройдет со 2 по 9 декабря в Киеве. Геннадий Вагин и особенно Никита Жуков по результатам соревнований – явные претенденты на места в составе юниорской сборной.