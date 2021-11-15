Спектакль Воронежского ТЮЗа в локдаун посмотрели более 164 тысяч зрителей

Пока в период локдауна культурные учреждения были закрыты, трафик собрали театры, которые общались со зрителями удаленно. Например, 9 ноября Воронежский театр юного зрителя показал онлайн-трансляцию спектакля «Василий Теркин» по знаменитой поэме Твардовского.

В постановке Вадима Кривошеева роль Василия Теркина исполняют сразу шесть актеров. У каждого из них Теркин получился самобытным, но в то же время родным и знакомым. Вместе с каждым, затаив дыхание, зритель видит годы войны глазами автора и персонажа поэмы. Теркин веселый и добрый, романтичный и честный, смелый, любящий семью и Родину.

В спектакле играют Алла Введенская, Михаил Кривов, Олег Столповский, Николай Байбаков, Антон Надточиев, Олег Бондарь, Анастасия Бондарь, Екатерина Пухначева, Марина Осенко, Кира Ковалева, Мария Малишевская.

Директор Воронежского театра юного зрителя Андрей Васильев отметил, что онлайн-трансляцию спектакля посмотрело более 164 тысяч зрителей.