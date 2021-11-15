В столкновении грузовика и иномарки на воронежской трассе погибла 37-летняя автоледи

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Жуткое столкновение машин произошло сегодня, 15 ноября, примерно 9 утра на автодороге «Воронеж — Тамбов». Вылетевший на встречку «Фольксваген» лоб в лоб въехал в газель. В результате 37-летняя автоледи, рулившая иномаркой, умерла на месте. Водитель грузовика попал в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, в Новоусманском районе на 19 километре автоледи не справилась с управлением. Ее «Фольксваген» протаранил «Газель» под управлением 51-летнего жителя Тамбовской области.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.