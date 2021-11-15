На поиск инвестора для реконструкции парка «Танаис» мэрия Воронежа выделит полмиллиона

Воронежская администрация готова потратить полмиллиона рублей на поиск инвестора, который займется реконструкцией парка «Танаис». Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэрии.

Средства потратят на «информирование бизнес-сообщества». Оно будет заключаться в изготовлении и установке рекламных баннеров (на это израсходуют 200 тысяч рублей) и публикации объявлений в интернет-СМИ (еще 300 тысяч рублей).

Ранее власти рассказали, что стоимость реализации проекта по реконструкции «Танаиса» оценивается в 215 млн руб. Его планируют отдать в концессию также, как и парк «Дельфин» на Левом берегу.

В рамках благоустройства планируется восстановить «Поляну сказок», а также разместить персонажей современных мультипликационных героев, установить аттракционы нескольких типов и восстановить на прежнем месте аттракцион «Паровозик». В парке могут появиться система навигации, информационный центр (кассы), медицинский пункт, прокат спортивного инвентаря, комната матери и ребенка, а также туалетные модули.