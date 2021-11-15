Каждая вторая ипотека в Воронежской области регистрируется в электронном виде

С начала этого года года воронежский Росреестр зарегистрировал 70 008 ипотечных сделок. Каждая вторая из них была зарегистрирована в электронном виде. Доля электронной ипотеки за один день составила 29,4% (20 565 сделок).

Напомним, что к проекту «Электронная ипотека за 1 день» в Воронежской области присоединились уже 4 банка: «Сбербанк», «ВТБ», «Совкомбанк» и «Металлинвестбанк».

По словам руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елены Перегудовой, к 1 июля следующего года таких банков должно быть 12, практически все банки, работающие в регионе. Следующий этап – это реализация этого проекта в отношении бытовой недвижимости - гаражей, хозяйственных построек.