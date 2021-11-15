Как пандемия и локдаун повлияли на выбор жилья воронежцев

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Два минувших года, с тех пор, как мир столкнулся с пандемией новой коронавирусной инфекции, серьезные изменения произошли, пожалуй, во всех сферах жизнедеятельности. Не исключением стал и рынок жилья.

Тренд на цифровизацию

Покупатели объектов недвижимости стараются минимизировать визиты в офис застройщиков, риелтерских агентств и органов госрегистрации, предпочитая дистанционный формат получения информации, оформления сделок и регистрации права собственности. Это послужило мощным толчком к масштабному внедрению электронной регистрации и усовершенствованию цифровых сервисов. Застройщики, банки и управление Росреестра задали тренд на цифровизацию.

Планировка и вид жилья

Изменились предпочтения людей и в выборе самих объектов недвижимости. По словам президента Гильдии Риелторов Черноземья, директора агентства недвижимости «Сити-Центр» Галины Пановой, люди стали чаще, чем ранее, приобретать индивидуальные домохозяйства. Сменились предпочтения и при выборе квартир: «Изменилось отношение клиентов к организации жилого пространства, – рассказывает Галина Панова. – До пандемии многие наши клиенты рассматривали варианты свободной планировки, открытого пространства, где есть кухня-гостиная. Даже семьи из 3-х – 4-х человек хотели современные квартиры евроформата.

Что мы замечаем в периоде, когда был объявлен локдаун. – Покупателям захотелось иметь возможность для изоляции в отдельных комнатах. Мы связываем это с тем, что когда человек заболевает, изолировать его от проживающих с ним в одной квартире проще, если комнат несколько. Семьи с детьми начали рассматривать варианты переезда в квартиры с б льшим количеством комнат – из однокомнатной в двухкомнатную, из двух – в трехкомнатные. Для того чтобы организовать те самые зоны изоляции. Если рассматривать статистику продаж за вторую половину октября этого года, – на 30% проданных однокомнатных квартир приходится 70% двух-, трехкомнатных».

О существенном росте продаж двух- и трех-комнатных квартир заговорил и один из крупнейших застройщиков: «Мы отчетливо видим значительное увеличение количества сделок с обменом существующего жилья на более комфортные условия проживания, – утверждает директор Центра недвижимости застройщика ДСК Юлия Легконогих. – В периоды всеобщей изоляции люди вынуждены проводить дома большое количество времени, а потому все чаще задумываются о расширении пространства, в котором они его проводят. Желают, чтобы у каждого члена семьи появился свой кусочек жизненного пространства, комната, в которой можно уединиться».

Покупка квартир с большим количеством комнат, при этом, не связана с ростом благосостояния граждан, отмечает эксперт. Располагая средствами на квартиру определённого метража, покупатель пандемийного периода предпочтет многокомнатную квартиру с компактными изолированными комнатами той, где комнаты просторные, но их количество меньше.

Куплю кладовку и парковку

Значительно увеличился спрос и на покупку кладовых помещений, а также парковочных мест, добавила Юлия Легконогих: «Особенно, если парковка расположена в подземных этажах жилого дома. Ранее о приобретении в собственность парковочных мест люди задумывались реже, рассчитывая на места во дворе дома. В минувшем месяце, в связи с локдауном, люди были дома и их машины находились на хранении во дворах. Многие сталкивались с тем, что припарковаться было негде».

По мнению представителя воронежского застройщика, потребительский спрос в дальнейшей перспективе повлияет и на строительство. В городах начнет появляться все больше домов с двух- и трехкомнатными квартирами.

Алина Исакова

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