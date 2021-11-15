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Спорт15 ноября 2021 9:58

Воронежская лыжница завоевала серебро на Кубке Восточной Европы

Дарья Рогозина уступила победителю всего 2,2 секунды
Юрий КОЗЛОВ
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Дарья Рогозина (крайняя слева) на пьедестале почета.

Дарья Рогозина (крайняя слева) на пьедестале почета.

Фото: кадр с видео

Воронежская лыжница Дарья Рогозина завоевала серебро в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка Восточной Европы. Это Континентальный Кубок региона, объединяющий Казахстан, Беларусь, Россию и Украину. На турнире разыгрывают дополнительные квоты на Кубок мира. Лыжники из других стран также могут принять участие в Кубке Восточной Европы. Но они при этом не претендуют на квоты мирового Кубка. Соревнования проходили в казахском Щучинске. В нем принимали участие 149 спортсменов из Казахстана, России и даже Марокко.

Спринтерская дистанция составила чуть более пяти километров. Из-за погодных условий организаторам пришлось делать сокращенный круг из искусственного снега. В результате женщины бежали три круга, первый из которых был 1,2 км, а оставшиеся два – по 2 км.

Дарья Рогозина в финале уступила занявшей первое место Наталье Мекрюковой всего 2,239 секунды. В результате за второе место наша спортсменка получила 80 баллов. На следующий день Рогозина стала четвёртой в гонке на 5 км классическим стилем. И заработала еще 50 баллов. А в понедельник, 15 ноября, в заключительном виде программы Дарья в гонке на 10 км свободным ходом показала шестой результат. В результате она набрала еще 40 баллов, а всего 170.

По итогам четырех этапов Кубка Восточной Европы заработанные спортсменами баллы будут суммироваться, и так определится победитель. Следующий этап турнира пройдет в Хакасии с 27 ноября по 1 декабря.

- Результат Дарьи ожидаемый, но хотелось лучше. Чтобы получить квоту на Кубок мира ей надо занять первое место в общем зачете Кубка Восточной Европы. Сделать это будет непросто, потому что на эту квоту претендует очень много спортсменов. Но Дарья очень старается, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки главный тренер по лыжным гонкам Воронежской области Сергей Севрюков.