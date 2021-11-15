Воронежцы могут пожаловаться на работу такси и каршеринг

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Роспотребнадзор запустил в регионе «горячую линию», куда можно будет позвонить и задать вопросы, касающиеся услуги такси и каршеринг. Звонки начали принимать с понедельника, 15 ноября. Пожаловаться на перевозчиков можно будет до 26 ноября.

Как отметили в управлении, специалисты дадут рекомендации по всем спорным вопросам связанных с работой таксистов. К примеру, можно рассказать о некачественном обслуживании, проблемах с оплатой, а также уточнить по защите прав пассажиров. Звонки принимаются по телефону: 8 800 201 59 78 абсолютно бесплатно.

В районах области следует набирать «горячие линии» территориальных отделов Управления.