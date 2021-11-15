Стало известно, нужны ли QR-коды для посещения воронежских храмов

Помолиться в воронежских храмах пока можно без QR-кодов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во время, когда чуть ли не везде нужны QR-коды, верующие задались вопросом, нужны ли они для прохода в храм. Как пояснили в региональном епархиальном управлении, для посещения церквей не нужно предъявлять ни коды, ни сертификаты о вакцинации. Действуют только два правила для прихожан: обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Напомним, QR-коды обязательны для входа в воронежские торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры, фитнес-клубы, на стадионы. В первый день действия новых ограничений, 13 ноября, образовывались очереди из желающих попасть в ранее закрытые из-за локдауна общественные места. Главная причина столпотворения - медленная проверка QR-кодов.