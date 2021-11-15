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Здоровье15 ноября 2021 9:07

К 15 ноября в Воронежской области от ковида скончался 21 пациент и еще 758 заразились

Выздоровели за сутки 133 пациента
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 15 ноября региональный оперштаб сообщил ковидные сводки. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 758 жителей региона. Всего с начала пандемии количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе достигло 166 040.

Умер от осложнений коронавируса за последние сутки 21 пациент. Всего за пандемию от последствий ковида в Воронежской области скончались 7 988 человек.

За прошлый день выписали с больничного 133 пациента. Всего с начала наблюдений болезнь смогли побороть 121 016 воронежцев.

Прививки за минувший день сделали 4390 воронежцев, всего - 1 042 534.