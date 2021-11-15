Воронежский пенсионер лишился 250 тысяч рублей после звонка "из банка"

За прошедшие сутки в Воронежской области полицейские зарегистрировали четыре случая мошенничеств. Потерпевшие лишились в общей сложности более 320 тысяч рублей. Продолжают попадаться на «бородатую» схему «звонок из службы безопасности банка».

66-летний житель Воронежа после общения с таким лже-сотрудником потерял около 250 тысяч рублей. Позвонивший из «службы безопасности банка» сообщил мужчине, что его деньги подверглись несанкционированному доступу третьих лиц. И предложил защитить сбережения путем перевода на «безопасный» банковский счет. Мошенник рекомендовал пожилому мужчине сообщить персональные данные банковской карты. После их получения пенсионеру на электронный адрес отправили ссылку, перейдя по которой мужчина подтвердил совершение банковской операции. И с его счета списали все средства.

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