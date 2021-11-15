В Воронежской области закрыли ковидные койки в трех больницах

Больных коронавирусом в стационарах стало меньше, поэтому число ковидных коек решили сократить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрыли ковидные койки в двух медицинских учреждениях столицы Черноземья - ВОКОБ (Воронежской областной клинической офтальмологической больнице), ВГБ (Воронежской городской больнице) № 16. Также теперь их больше нет в Нижнедевицкой РБ. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Всего на утро понедельника, 15 ноября, в Воронежской области развернуты 7 110 коек для больных коронавирусом (11 ноября было 7 288). В стационарах сейчас находятся 5 158 пациентов с COVID-19 (четыре дня назад их было 5 484). Таким образом, в резерве остаются почти 2 тысячи коек.

Напомним, после двухнедельного локдауна, по официальной статистике, постепенно снижается число новых заражений коронавирусом, значительно меньше стало и смертей от этой страшной болезни.