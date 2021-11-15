Воевавшая за Воронеж «железная бабушка» установила 15 рекордов

Инстаграм Марии Колтаковой

Мария Колтакова стала 15-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Об этом ветеран сообщила в своем Инстаграме. Гвардии старшина медицинской службы, участница Курской битвы и защитница Воронежа, которая вынесла с поля боя более 300 раненых, ставит рекорды в номинациях «в самом большом возрасте». Марии Денисовне 99 лет. Но она бодра и активна как не всякие молодые. Ветеран, которую зовут «железной бабушкой», ставит новые рекорды каждый сезон. Из нового - Мария Денисовна прокатилась на багги и слетала на реактивном самолете Л-29. Ранее она поднялась в небо на планере и проехала на танке.

- Принимаю ваши поздравления! И уверяю, это еще не предел, - заявила «железная бабушка» в Инстаграме.