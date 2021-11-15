Воронежский волейболист стал чемпионом мира

В составе сборной России, ставшей чемпионом мира среди студенческих команд, играли три воспитанника воронежского волейбола. Фото: cspsk-vrn.ru

В воскресенье, 14 ноября, в Риме завершился чемпионат мира по волейболу среди студенческих команд. В нем участвовали 16 национальных сборных. Россию на этом турнире представляла команда, сформированная на базе Российского Университета Дружбы Народов (РУДН). И наши волейболисты победили!

В составе сборной России выступали три воспитанника воронежского волейбола — Максим и Владимир Увайдовы, в прошлом сезоне выступавшие за «Кристалл-Черкизово» и, действующий игрок стартовой шестерки нашей команды Илья Ерохин. Причем Илью эксперты присвоили звание лучшего игрока этого чемпионата.

- Признание нашего парня лучшим игроком этих соревнований также, как и ранее победа в чемпионате мира до 18 лет Алины Рубцовой, характеризует неплохой уровень квалификации воронежского волейбола, - отметил президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.