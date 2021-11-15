Воронежских отличников бесплатно сводят в цирк

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 ноября воронежский цирк присоединился к Всероссийской социально-благотворительной акции «Цирк - отличникам». Стремление детей к учебе и хорошим отметкам решили стимулировать походами на представления. Принять участие в акции могут ученики с 1 по 7 класс, закончившие первое полугодие на одни пятерки.

- Высший балл должен быть по всем без исключения предметам. Для участия в акции директорам школ необходимо отправить в Воронежский цирк заявку со списками самых умных ребят с пометкой «Цирк-отличникам». Регистрация участников пройдет с 16 по 31 декабря текущего года. Итоги подведут в период с 10 и по 31 января 2022 года. Отличники получат бесплатно два билета в цирк на текущее представление, - отметили в цирке.