В Воронеже ночью сгорела BMW, а утром - Skoda Felicia

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 ноября началось для пожарных Воронежа с тушения машин. Глубокой ночью огнеборцев вызвали в Советский район, где горели машины.

- В 1.55 поступило сообщение с улицы Пешестрелецкой. На парковке загорелось сразу несколько автомобилей. Тушить их выезжали три спецмашины с 12 пожарными. Сгорел BMW X1, в Nissan Juke поврежден огнем багажник, левая сторона и крыша, в автомобиле Renault Sandero выгорела правая сторона кузова. Пожар ликвидировали в 2.04, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Причины возгорания установят эксперты.

А в половине седьмого утра в Шилово сгорела Skoda Felicia.

При пожаре или других ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб 112 или 101, телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.