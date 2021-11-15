В Воронеже объявили о новой серии переносов культурных мероприятий

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несмотря на открытие культурных учреждений после локдауна, воронежцы не спешат покупать билеты на спектакли и концерты. Организаторы сообщили еще о целой серии переносов.

В филармонии передвинули: «Солисты ВАСО приглашают» - на 1 декабря, вечер «Музыкальные портреты. Микаэл Таривердиев: классик нашего времени» - на 23 ноября, концерт «Эта прекрасная классика. Романтизм в музыке» - на 28 ноября, «Симфоническая музыка по пятницам» - на 21 января 2022 года, «Симфоническая музыка по субботам» - на 22 января 2022-го, концерт Анны Егоян - на 15 февраля 2022 года.

В Event-Hall «Дискотеку 90-х» перенесли на 16 апреля 2022 года. В Воронежском концертном зале спектакль «Главная роль» передвинули со 2 декабря на 6 октября 2022 года.

Ранее мы уже сообщали о переносах гастрольных мероприятий.