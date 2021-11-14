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Спорт14 ноября 2021 16:07

Воронежский спортсмен завоевал две медали на Кубке Президента Татарстана по прыжкам в воду

Одна из них золотая
Юрий КОЗЛОВ
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Никита Жуков (крайний слева) на пьедестале после победы на трехметровом трамплине.

Никита Жуков (крайний слева) на пьедестале после победы на трехметровом трамплине.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец Никита Жуков отлично выступил на Кубке Президента Татарстана по прыжкам в воду. В первый день соревнований он завоевал золото на трехметровом трамплине. Никита стал первым в группе «В» среди юниоров 14-16 лет. В сумме Жуков набрал 396,75 балла. Занявшего второе место Илью Соловьева из Санкт-Петербурга он опередил на 6,60 балла.

После этого Жуков удалось взять еще и серебро на метровом трамплине. Я Явно сильнее всех был спортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Трифонов, который набрал 389 баллов. Никита боролся только за второе место. Он набрал 364,30 балла и сумел немного опередить еще одного питерца Артема Долганова, который получил итоговую сумму 363,60.

Из спортсменов, показавших лучшие результаты на этом турнире, будет сформирована юниорская сборная России. Ей предстоит участвовать в первенстве мира, которое пройдет со 2 по 9 декабря в Киеве.