Воронежцев на будущей неделе ждут морозные ночи и холодные дни

Все ближе зима - утром будет морозно, а лужи затянутся льдом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Будет уже по-зимнему холодно. На погоду окажет влияние антициклон, закачивающий арктический воздух. Ночью земля будет выхолаживаться, и столбик термометра может упасть до -8…-9 градусов. Днем температура будет держаться около нуля. Будет сухо, за исключением 15 ноября, когда вероятен легкий снег. Поэтому морозы упадут фактически на голую землю, что весьма неприятно.

В ночь на понедельник, 15 ноября, метеорологи обещают пасмурную погоду, небольшой снег при -2 градусах. Днем вместо северо-западного подует северный ветер, потеплеет до +1, временами будет проглядывать солнце, но когда оно будет заходить за тучи, вероятен дождь со снегом.

Во вторник, 16 ноября, ночью снова пасмурно, и уже, скорее всего, будет совсем холодно – до -8 градусов. Днем подует северо-западный ветер. Снова солнце будет показываться из-за облаков, потеплеет до нуля.

Ночью в среду, 17 ноября, снова сменится ветер – на этот раз на западный. Луна будет проглядывать сквозь тучи, как и сутки назад, синоптики обещают -8 градусов. Днем будет облачно, температура поднимется до +1.

В четверг, 18 ноября, ночью подует юго-западный ветер, но станет еще холоднее - -9 градусов. Луна снова будет временами показываться из-за облаков. Днем солнце то выйдет, то снова спрячется за тучи. При этом потеплеет до +1 градуса.