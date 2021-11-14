Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» в битве лидеров Высшей лиги дважды победили омский «СКИФ»

Воронежские гандболисты после побед над омичами еще больше укрепили лидерство в Высшей лиге. Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Черноземья прошли две битвы лидеры гандбольной высшей лиги – «ВГТУ-Воронеж». Оба матча были упорными.

В первом воронежские гандболисты со стартового свистка начали отрываться в счете, но первый тайм закончился с не таким уже большим разрывом – 17:13. Вторая половина игры получилась совсем равной. Но воронежцы так и не дали соперникам приблизиться в счете. Итог 35:31 в пользу хозяев.

Во втором матче только к 17-й минуте воронежцы смогли немного оторваться от соперника. Они повели со счетом 10:6. Преимущество в четыре мяча сохранялось и на 22-й минуте, но дальше гости смогли немного сократить отставание. В результате, первая половина встречи завершилась со счетом 16:14 в пользу «ВГТУ-Воронеж».

Во втором тайме омичи смогли отыграть отставание, а потом и вовсе выйти вперед. К 39-й минуте встречи они вели 22:20. После этого воронежцы выдали пять результативных отрезков и вот уже 33:26 в их пользу. Но за последние пять минут хозяева смогли забросить только один мяч, а гости пять. Тем не менее итоговый счет – 34:31 в пользу наших гандболистов.

— Игра сложилась тяжелее, чем вчера. Скорее всего накопилась усталость, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд тренер «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин. - Мы повели в счете, но много не забили в большинстве. Во втором тайме даже в какой-то момент стали уступать, но Филёв, Матвеев и Нестеров взяли игру на себя, результативно убегали в отрыв. В это же время команда хорошо отстояла в защите. В результате оторвались на семь мячей. После этого мы решили дать поиграть тем, кто не играл в этом матче. Пока они вошли в игру, гости смогли приблизиться.

Это уже девятая победа подряд «ВГТУ-Воронеж». Наша команда продолжает уверенно лидировать в Высшей лиге с 19 очками после десяти игр. Следующий тур «ВГТУ-Воронеж» снова проведет дома. 27 и 28 ноября наши гандболисты сыграют с «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону, занимающим пятое место.