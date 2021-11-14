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Происшествия14 ноября 2021 12:28

В Воронеже мужчина, пожелавший купить автозапчасти в Сети, лишился 20 тысяч рублей

Он перевел предоплату, а «продавец» перестал выходить на связь
Юрий КОЗЛОВ
С покупками в Сети нужно быть очень осторожными.

С покупками в Сети нужно быть очень осторожными.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

36-летний житель Железнодорожного района стал жертвой мошенника. Он увидел объявление на одном из сайтов в Сети о продаже автозапчастей. Связался с «продавцом», тот заявил, что нужна предоплата. Мужчина перечислил более 20 тысяч рублей. Автозапчасти он так и не получил, а «продавец» оказался недоступен. Тогда обманутый покупатель написал заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего в Воронежской области 13 ноября было восемь случаев хищения денег с банковских счетов граждан. Пять из них были совершены с помощью мошенничества и были еще три прямых кражи. Ущерб от действий преступников составил более 830 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Еще раз призываем: не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. И не перечисляйте предоплату неизвестным вам продавцам в Сети.