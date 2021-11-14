В Воронежской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса за сутки

Желанный отрицательный тест пока получают в шесть раз меньше человек, чем заражаются за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи сообщили об еще 131 выздоровевшем от коронавируса жителе Воронежской области (данные на утро воскресенья, 14 ноября). Это, пусть совсем ненамного, но больше, чем сутки назад – 126 человек. Всего число излечившихся от COVID-19 жителей нашей области теперь 120 883.

Надо сказать, что по сравнению с 11 ноября, когда прибавилось всего 46 выздоровевших, прогресс несомненный. Однако по суточным выздоровлениям от ковида Воронежская область находится лишь на 48 месте. Впереди почти все соседи по Черноземью – Липецкая (25-я с 336 вылечившимися), Курская (36-я – 224) и Тамбовская (46-я – 142). Лишь Белгородская область на 70 месте с всего 58 выздоровевшими.

Тем временем число привитых жителей Воронежской области перевалило за миллион. Это примерно 68 процентов от желаемого количества вакцинированных, которое позволит начать снятие ограничений.