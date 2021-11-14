Прививку от коронавируса сделали еще 16 390 жителей Воронежской области

Обе части вакцины получили уже почти 905 тысяч жителей Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру воскресенья, 14 ноября, еще 16 390 жителей Воронежской области получили прививку от коронавируса. 6 891 из них – первую часть, 9 499 – вторую. Всего число вакцинированных жителей нашего региона стало уже 1 039 860. Двукратно привиты 904 896.

Напомним, к началу дня 13 ноября прививки получили несколько меньше наших земляков – 15 767. Значит, темпы вакцинации, пусть незначительно, но все же увеличиваются.

Растет количество жителей Воронежской области, прошедших ревакцинацию. Если к утру 13 ноября их было 105 107, то к 14 ноября – уже 109 355.