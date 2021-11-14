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Общество14 ноября 2021 11:09

Прививку от коронавируса сделали еще 16 390 жителей Воронежской области

Это чуть больше, чем за предыдущие сутки
Юрий КОЗЛОВ
Обе части вакцины получили уже почти 905 тысяч жителей Воронежской области.

Обе части вакцины получили уже почти 905 тысяч жителей Воронежской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру воскресенья, 14 ноября, еще 16 390 жителей Воронежской области получили прививку от коронавируса. 6 891 из них – первую часть, 9 499 – вторую. Всего число вакцинированных жителей нашего региона стало уже 1 039 860. Двукратно привиты 904 896.

Напомним, к началу дня 13 ноября прививки получили несколько меньше наших земляков – 15 767. Значит, темпы вакцинации, пусть незначительно, но все же увеличиваются.

Растет количество жителей Воронежской области, прошедших ревакцинацию. Если к утру 13 ноября их было 105 107, то к 14 ноября – уже 109 355.