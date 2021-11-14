В Воронеже напротив здания обладминистрации шофер маршрутки сбил курьера на велосипеде на «зебре»

Маршрутка после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В паблике «Мой и твой Воронеж» 18-летний курьер, работающий в службе доставки езды, рассказал свою печальную историю:

- Во время одного из заказов я подъехал на велосипеде к «зебре» недалеко от площади Ленина. Пока горел красный, стоял и ждал, пока проедет поток автотранспорта. Как только загорелся зеленый и поток машин иссяк, боковым зрением посмотрел налево, где никого не заметил, после чего сел на велосипед и для экономии времени поехал вперед. Уже через метр я услышал за своей спиной женский голос, который кричал "Стой!!!", и через секунду прилетает удар от быстро проезжающего поворот автобуса 48 маршрута. Я отлетел на два метра в сторону и приземлился на филейную часть, ко мне начали подбегать люли, вызывать скорую, подложили мне куртку. Меня увезли в БСМП, там поставили диагноз: нога сломана в районе голеностопа. Сейчас лежу в палате и ожидаю операцию, так как гипс тут уже не поможет, как сказали врачи. В понедельник должен прийти мой врач и сказать, что делать дальше, а пока ногу просто растянули и установили на специальную конструкцию.

В полиции уточнили, что ДТП случилось в субботу, 13 ноября, в 13.15. 43-летний водитель автобуса № 48 на регулируемом перекрестке ехал со стороны улицы Свободы и поворачивал направо в направлении Платонова, после чего сбил велосипедиста. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. В частности, почему шофер маршрутки не затормозил перед «зеброй», поворачивал ли он на красный свет. Не безгрешен и велосипедист: по правилам, он должен был вести велосипед рядом с собой, а не ехать на нем через переход.