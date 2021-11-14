Еще 35 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Число смертей по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на четыре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистические данные по смертности от коронавируса вновь пугают. Как сообщили санитарные врачи, от этой страшной болезни на утро воскресенья, 14 ноября, умерли еще 35 жителей Воронежской области. На начало дня 13-го смертей было меньше – 31. Всего от COVID-19 умерли уже 7 967 жителей нашего региона. С другой стороны, если сравнить с недавними 65-85 смертями за сутки, нельзя не отметить, что все же ситуация улучшается.

Напомним, жителей Воронежской области 60 лет и старше призывают соблюдать самоизоляцию. А детям до 18 лет, для которых еще нет вакцины от коронавируса, в нашем регионе теперь придется ходить в торговые центры только со взрослыми, у которых есть QR-код.