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Общество14 ноября 2021 8:46

В Воронежской области число новых больных коронавирусом вновь снизилось – до 761 человека

Сутками ранее их было 765
Юрий КОЗЛОВ
Нагрузка на медиков немного снизилась.

Нагрузка на медиков немного снизилась.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном оперштабе предоставили статистику о заболеваниях коронавирусом на утро воскресенья, 14 ноября. COVID-19 обнаружили еще у 761 жителя Воронежской области (сутки назад их было 765). Всего за время пандемии коронавирусом заразились 165 282 наши земляка.

Воронежская область по-прежнему замыкает семерку худших по этому показателю регионов России. Помимо, неизменной тройки – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, больше заболевших за сутки только в Самарской области (1792 человека), Крыму (851) и Нижегородской области (782).

Снижение роста заболеваний наблюдается в конце локдауна, продолжавшегося в Воронежской области с 25 октября по 7 ноября, и сразу после него. Тем более, что ограничения сохраняются: почти во все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, теперь нельзя пройти без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса.