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Происшествия14 ноября 2021 10:27

В Воронежской области на мосту столкнулись «Хендэ» и «Ниссан»: один из водителей погиб

Ранены четверо, в их числе двое шестилетних детей
Юрий КОЗЛОВ
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Одна из машин превратилась в бесформенную груду железа.

Одна из машин превратилась в бесформенную груду железа.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 13 ноября, в 8.40 в Лисках на мосту через реку Дон случилось страшное ДТП. 43-летний житель Лискинского района, руливший «Хендэ Акцент», выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Кашкай». Мужчина погиб на месте. В «Ниссане» ранены четверо: 34-летняя женщина, управлявшая машиной, и двое шестилетних детей, ехавших в специальных креслах. Всех троих увезли в больницу.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии. В частности, причины выезда «Хенде» на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Машины после аварии перегородили одну из полос движения.

Машины после аварии перегородили одну из полос движения.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.