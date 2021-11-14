Депутаты Воронежской областной Думы пока не поддержали повышение тарифов ЖКХ на 9,1 процента

Городские чиновники и депутаты собираются еще больше опустошить и так в большинстве своем не богатые кошельки воронежцев. Фото: из архива «КП»

На заседании областного парламента в пятницу, 12 ноября, депутаты выразили свое отношение к инициативе своих городских коллег повысить тарифы ЖКХ с 1 июля 2022 года сразу на 9,1 процента. Высказались они осторожно. Областные депутаты заявили, что этот вопрос требует всестороннего рассмотрения и что важно не допустить роста цен выше уровня годовой инфляции.

Напомним, за повышение тарифов городские депутаты проголосовали в конце октября. Тем самым они одобрили предложение управления ЖКХ мэрии Воронежа. Чиновники мотивировали свою инициативу необходимостью дополнительных денег для реализации инвестиционных программ крупнейших городских поставщиков тепла, воды и электричества.

Предстоящее повышение вызвало волну народного негодования. Горожане подписали петицию против него, набравшую на сайте Change.org уже более 16 тысяч подписей. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев направил письмо в региональную прокуратуру с просьбой разобраться с законностью такого резкого повышения тарифов на ЖКХ.