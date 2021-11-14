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Общество14 ноября 2021 7:13

Депутаты Воронежской областной Думы пока не поддержали повышение тарифов ЖКХ на 9,1 процента

Тем временем петиция против такого резкого роста цен на коммунальные услуги уже набрала более 16 тысяч подписей
Олег КУЗНЕЦОВ
Городские чиновники и депутаты собираются еще больше опустошить и так в большинстве своем не богатые кошельки воронежцев.

Городские чиновники и депутаты собираются еще больше опустошить и так в большинстве своем не богатые кошельки воронежцев.

Фото: из архива «КП»

На заседании областного парламента в пятницу, 12 ноября, депутаты выразили свое отношение к инициативе своих городских коллег повысить тарифы ЖКХ с 1 июля 2022 года сразу на 9,1 процента. Высказались они осторожно. Областные депутаты заявили, что этот вопрос требует всестороннего рассмотрения и что важно не допустить роста цен выше уровня годовой инфляции.

Напомним, за повышение тарифов городские депутаты проголосовали в конце октября. Тем самым они одобрили предложение управления ЖКХ мэрии Воронежа. Чиновники мотивировали свою инициативу необходимостью дополнительных денег для реализации инвестиционных программ крупнейших городских поставщиков тепла, воды и электричества.

Предстоящее повышение вызвало волну народного негодования. Горожане подписали петицию против него, набравшую на сайте Change.org уже более 16 тысяч подписей. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев направил письмо в региональную прокуратуру с просьбой разобраться с законностью такого резкого повышения тарифов на ЖКХ.