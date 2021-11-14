В райцентре под Воронежем сгорел «Ниссан»

От иномарки практически ничего не осталось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Утром в субботу, 13 ноября, в селе Новая Усмань случилось ЧП. На улице Максима Горького загорелся автомобиль «Nissan Primastar».

- В дежурную часть о возгорании иномарки сообщили в 7.35, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. Огонь потушили в 7.42. Однако к тому времени пламя уже полностью уничтожило автомобиль. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.