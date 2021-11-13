Воронежский «Факел» победил «Оренбург» и поднялся на второе место

12 гол Максима Максимова принес "Факелу" победу над лидером. Фото: с сайта ФК "Факел"

Встреча лидеров ФНЛ прошла в упорной борьбе. На 26 минуте после розыгрыша «стандарта» Максим Максимов ударил не очень точно, но зато сильно. И мяч после нескольких рикошетов все же нашел путь в сетку ворот «Оренбурга» - 1:0. Это был уже 12 мяч Максимова в нынешнем чемпионате. Он делит второе место в гонке бомбардиров с нападающим хабаровского «СКА-Энергия» Давидом Караевым. Впереди только полузащитник нефтекамского «Нефтехимика» Александр Юшин, забивной хавбек наколотил уже 17 мячей.

Во втором тайме «Оренбург», в основном, атаковал, статус лидера обязывал. «Факел», однако успешно отбивался и пытался забить второй гол в контратаке. Ближе к цели были гости, два их удара из пределов штрафной были мощными, но неточными. Итог – 1:0 в пользу «Факела». Это была уже третья подряд победа воронежцев над «Оренбургом». Выигрышу явно помогли и более 1400 зрителей, которым впервые после ухудшения ситуации с коронавирусом дали возможность поддержать команду.

«Факел» набрал 43 очка и поднялся на второе место, обогнав московское «Торпедо». Легендарная столичная команда не сумела справиться на выезде с ивановским «Текстильщиком» - 1:1. У «Торпедо» стало 42 очка, московский клуб занимает третье место. Лидером остался «Оренбург». У уральцев 44 очка.

Впереди у «Факела» 17 ноября игра на выезде с тольяттинским «Акроном». Волжане сейчас выглядят посильнее, чем на старте чемпионата, и уже занимают седьмое место с 32 очками в активе. Так что матч явно будет непростым.