Сельчанка под Воронежем перевела почти 250 тысяч рублей мошенникам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 36-летняя жительница Семилук. Она рассказала, что мошенники вынудили ее обманом взять на себя кредит в 245 тысяч рублей и перевести их аферистам. Женщина при этом думала, что помогает стражам порядка ловить преступника.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 ноября, сельчанке поступил звонок от неизвестных. По избитой схеме они представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на женщину оформлен кредит. Чтобы отменить заявку, ей необходимо оформить новую. Через какое-то время мошенники позвонили снова и представились уже сотрудниками правоохранительных органов. На этот раз с помощью специальной программы они сделали так, что их телефонный номер числится за органами прокуратуры. Мошенники попросили оказать содействие в поисках «утечки». Женщина, проверив телефон в интернете, поверила аферистам и решила помочь.

Так она обналичила 245 тысяч кредитных рублей и перевела их на реквизиты аферистов. Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».