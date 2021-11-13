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Общество13 ноября 2021 16:44

Для приема пациентов с Covid-19 отдали один из корпусов шинного завода в Воронеже

Ранее здание не использовали
Евгения ФРОЛОВА
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Воронежский шинный завод выделил одну из неиспользуемых пристроек медикам. Теперь там будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В частности, корпус перешел в пользование врачей воронежской поликлиники №19, расположенную на улице Ростовской, 43. С нею он соседствует.

Предполагается, что в здании будет осуществляться первичный прием пациентов с признаками Covid-19. После этого людей будут направлять в различные медучреждения столицы Черноземья.