Для приема пациентов с Covid-19 отдали один из корпусов шинного завода в Воронеже

Воронежский шинный завод выделил одну из неиспользуемых пристроек медикам. Теперь там будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В частности, корпус перешел в пользование врачей воронежской поликлиники №19, расположенную на улице Ростовской, 43. С нею он соседствует.

Предполагается, что в здании будет осуществляться первичный прием пациентов с признаками Covid-19. После этого людей будут направлять в различные медучреждения столицы Черноземья.