В Воронеже поймали серийного угонщика велосипедов

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежский полицейские задержали 27-летнего жителя города Лиски, промышлявшего кражами велосипедов. Как оказалось, мужчина уже был судим за совершение имущественного преступления. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 13 ноября.

В октябре к стражам порядка обратились несколько человек. Они сообщили о пропажах в Воронеже велосипедов. Вор как правило орудовал ночью. Заходил в подъезды многоэтажек с помощью повреждения замка-троса на домофонах, находил оставленные в тамбурах велосипеды и угонял, а затем сдавал их в ломбарды. Всего полицейские насчитали 6 фактов краж. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 90 тысяч рублей.

Вора задержали в Воронеже. В ходе обысков у него нашли залоговые билеты из ломбардов. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчина находится в СИЗО.