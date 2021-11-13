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Общество13 ноября 2021 16:01

Необычные скамьи установили в центре Воронежа

В городе продолжается благоустройство сквера студенческих отрядов
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено управой Ленинского района

Фото предоставлено управой Ленинского района

В пятницу в Воронеже в сквере студенческих отрядов, он расположен в самом начале улицы Плехановской, установили стильные скамьи: они выполнены в виде квадратных деревянных рам, в основании которых можно удобно расположиться и отдохнуть. А верхняя сторона рамы служит своеобразной защитой от солнца и осадков.

Напомним, проект сквера разработало региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды».

- Проект рассчитан на два этапа. Здесь уже выполнено плиточное мощение тротуаров, проложены необходимые коммуникации, смонтировано уличное освещение и система автополива, обустроены газоны. Еще предстоит установить малые архитектурные формы, провести дополнительное озеленение - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.