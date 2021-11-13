В Воронеже под окнами многоэтажки нашло тело 30-летнего мужчины

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже под окнами многоэтажки на улице Республиканской местные жители обнаружили тело 30-летнего мужчины. Предположительно, он мог выпасть из окна съемной квартиры, которая располагается на 9 этаже. Об этом сообщил «Комсомолке» собственный источник.

В Следственном управлении СКР по Воронежской области информацию о случившемся подтвердили. Тело было найдено 10 ноября примерно в 18:00. Сейчас следователи по факту проводят проверку.

– Было найдено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и иные лица, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в СУ СКе.