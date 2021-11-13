Воронежского ветерана наградили памятным знаком "Воронеж-город воинской славы"

Фото предоставлено управой Ленинского района

Воронежский ветеран капитан 1 ранга пограничной службы в отставке Александр Мозговой удостоился высокой награды - 12 ноября руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников вручил ему памятный знак «Воронеж-город воинской славы».

Награду приурочили к юбилею - 95-летию. Мозговой многие годы работал в Совете ветеранов Ленинского района, внося личный вклад в воспитание военнослужащих и подрастающего поколения воронежцев.

Ранее он возглавлял организацию ветеранов пограничной службы Воронежской области и 10 лет (1994 – 2004 гг.) Региональный Совет ветеранов-пограничников, который в различные периоды объединял областные организации от 6 до 17 субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Западного регионального управления Федеральной пограничной службы России.

Александр Павлович поделился воспоминаниями о годах службы, опаленных войной, о службе по охране государственной границы нашей Родины после Победы. Сергей Ситников, в прошлом тоже офицер - пограничник, сердечно поздравил сослуживца с высокой наградой, пожелал здоровья и благополучия.