Огромные очереди в ТЦ образовались из-за проверки QR-кодов в Воронеже

Фото – Мой и твой Воронеж

Помимо поликлиник, теперь воронежцам предстоит стоять в очередях и в торговые центры в Воронеже. С сегодняшнего дня, 13 ноября, вход в них официально по QR-кодам и сертификатам. Столпотворение возле ТЦ «Московский проспект» сняли очевидцы и выложили в группе «Мой и твой Воронеж».

Видно, как несколько десятков людей пытаются попасть внутрь за покупками. Они смиренно ожидают на холоде, пока охранники на входе считают код на телефон или планшет. Медленно или быстро движется очередь - автор поста не поделился. Но, судя по всему, эту процедуру, которую забыли с советских времен, придется вспомнить.

Заведения, куда не пускают без кодов и сертификатов, можно посмотреть здесь.