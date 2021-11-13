В Воронежской области от ковида излечились 126 пациентов

В Воронежской области за минувшие сутки излечились от коронавирусной инфекции еще 126 человек. Всего с начала пандемии перенесли заболевание 120 752 жителя региона. Данными поделился оперштаб в субботу, 13 ноября.

Ранее власти отметили положительную тенденцию – на протяжении последних трех недель в области снизилось число болеющих ковидом на 5 тысяч. Количество госпитализаций пациентов уменьшилось почти на 2 тысячи.

За последние сутки прививки от ковида сделали больше 14,5 тыс. воронежцев. Всего вакцинированных в области уже более миллиона человек. Счетчик коллективного иммунитета в данный момент составляет 68,9%.