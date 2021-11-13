Полицейский погиб в аварии в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В аварии погиб сотрудник полиции Россошанского района. ДТП произошло в райцентре 25 октября в 0:40. Правоохранитель ехал в качестве пассажира со своим товарищем на заднем сидении. Удар, который пришелся на заднюю часть автомобиля, оказался для стража порядка смертельным. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 ноября.

Водитель не справился на участке дороги в Россоши на улице Ольховой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжается расследование. Водитель находится под подпиской о невыезде.