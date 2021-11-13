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Происшествия13 ноября 2021 13:41

Полицейский погиб в аварии в Воронежской области

Трагедия случилась в конце октября
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В аварии погиб сотрудник полиции Россошанского района. ДТП произошло в райцентре 25 октября в 0:40. Правоохранитель ехал в качестве пассажира со своим товарищем на заднем сидении. Удар, который пришелся на заднюю часть автомобиля, оказался для стража порядка смертельным. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 ноября.

Водитель не справился на участке дороги в Россоши на улице Ольховой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжается расследование. Водитель находится под подпиской о невыезде.