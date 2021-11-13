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Общество13 ноября 2021 12:48

От коронавируса в Воронежской области умер еще 31 пациент

Смертность от осложнений ковида пошла на спад
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за последние 24 часа умер еще 31 воронежец. Между тем, санврачи фиксируют, что смертность от опасной инфекции значительно снизилась. Двумя неделями ранее ежесуточно сообщали о 65-80 умерших. Об этом рассказали в региональном оперштабе в субботу, 13 ноября.

С начала пандемии в области жертвами ковида стали 7 932 человека.

Ранее власти констатировали, что уменьшилось в регионе и количество тяжелых случаев. По состоянию на 11 ноября на кислородной поддержке находились 3 043 воронежца. Из-за снижения госпитализаций в регионе начали сокращать ковидные койки. Из 8 тысяч их осталось 7288.