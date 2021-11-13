В Воронежской области коронавирус нашли еще у 765 жителей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 765 воронежцев. Днем ранее региональный Роспотребнадзор зафиксировал на два случая больше. С каждым днем заболеваемость идет на спад. Всего с начала пандемии ковидом заболело 164 521 жителей. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 13 ноября.

Напомним, регион потихоньку начал выходить из локдауна. На последнем заседании оперштаба исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева заговорила о положительной динамике. Благодаря длинным каникулам у школьников снизилась заболеваемость коронавирусом на 34%. Также уменьшилось количество тяжелых пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ до 3 043 человек.