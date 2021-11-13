Прививки от ковида сделали уже более миллиона воронежцев

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

К утру субботы, 13 ноября, число привитых от коронавируса жителей Воронежской области достигло 1 миллиона 32 тысяч человек. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства.

Вторую прививку сделали уже 895 397 человек. За минувшие сутки медики сделали 15 767 инъекций. Первый компонент получил 7291 воронежец, второй – 8476. Ревакцинировано 105 107 тысяч человек.

Напомним, в регионе началось поэтапное снятие локдауна. Губернатор подписал указ, согласно которому с 13 ноября начнут работать кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры. Посетить большинство общественных мест можно не всем. Вход закрыт для тех, кто без QR-кода или сертификата о прививке, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа). Места, где тщательно проверяют, можно найти здесь.