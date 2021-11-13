В Воронеже в ДТП пострадал таксист и его 21-летняя пассажирка

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Поздно вечером 12 ноября примерно в 23:00 у дома № 73 на улице Урицкого в Воронеже столкнулись два автомобиля. В итоге водителя иномарки, предположительно, таксиста и его пассажирку увезли по скорой в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

33-летний воронежец на «Ладе Весте» ехал по переулку Свердлова в сторону улицы Урицкого. На нерегулируемом перекрестке он нарушил правила и не уступил автомобилю «Фольксваген Поло», который двигался от улицы Транспортной к Московскому проспекту. В итоге легковушки столкнулись. Пострадали 41-летний водитель «Фольксвагена» и его пассажирка. 21-летняя девушка также получила травмы.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии.