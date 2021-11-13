С начала года цены на продукты в Воронежской области взлетели на 10%

Из архива КП

В октябре в Воронежской области снова зафиксировали рост потребительных цен. Они взлетели на 1,2%. А с начала года стоимость товаров и услуг в регионе выросла 7,9% (для сравнения — за аналогичный период 2020 года он составил 5,1%). Данными поделился Воронежстат 12 ноября.

Статисты пояснили, что продовольственные товары дорожали быстрее, чем непродовольственные. В октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены на продукты в среднем повысились на 10,4%. А вот непродовольственные товары в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 9,3%.

К середине осени влетели в копеечку воронежцам свежие помидоры и огурцы – рост в 1,6 -1,7 раза. Также подскочили цены на куриные яйца, охлажденные и мороженные куры, гречневую крупу, макароны, какао, кофе, картофель, свеклу, чеснок, апельсины, бананы и сухофрукты –на 4,7-22,2 %. Стоимость минимального набора продуктов с конца прошлого года выросла на 17,1 %, составив 4467 рублей.