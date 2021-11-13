Воронежские власти снова ищут подрядчика на восстановление Дома кантонистов

Фото из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Городские власти начали поиск подрядчика для проектирования реконструкции Дома кантонистов (ул. Сакко и Ванцетти, 76), одного из самых старых зданий города. Документы опубликовали в пятницу, 12 ноября. Ранее мэрия Воронежа утвердила предельный срок создания проекта – их следует завершить до 1 декабря 2022 года. Как и было заявлено в распоряжении, на оплату услуг выделят до 2,5 млн рублей. Работы профинансируют из городского бюджета. Контракт будет заключать муниципальное предприятие «ГорДЕЗ ЖКХ».

Из документов следует, что проектировщики должны провести инструментальное обследование здания и дать оценку степени его износа. Также осмотреть коммуникации и обследовать грунты под фундаментом дома. Далее – отремонтировать систему отопления, фасад, подвал, чердак, кровлю, подъезды и провести благоустройство.

Трехэтажный жилой многоквартирный дом на улице Сакко и Ванцетти, 76 является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в первой половине XIX века в стиле ампир. Подрядчика на его реконструкцию ищут с 2017 года, но тщетно.